Şaphane'de köy yollarına sıcak asfalt
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Şaphane'de köy yollarına sıcak asfalt

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Şaphane-Çamköy yolunda sıcak asfalt yapılması çalışmasına başlandığı bildirildi.

25.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:40
Şaphane'de köy yollarına sıcak asfalt

'nın ilçesinde, Şaphane-Çamköy yolunda sıcak asfalt yapılması çalışmasına başlandığı bildirildi.


İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta olan Çamköy yolunun sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını belirten İlçe Başkanı Murat Çakır, "Bu gün Özel İdare ekiplerimiz tarafından sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. Devletimizin köy yollarında çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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