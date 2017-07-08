Şaphane'de Kiraz Alımı Bitti, Vişne Alımı Başladı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kiraz alımı bitti. İlçede 20 bin ton civarında olması beklenen vişne alımı başladı.



Şaphane Ziraat Odası Başakanı Talat Bilaloğlu, "Şaphane de kiraz sezonu bitti vişne sezonu başladı. Suluk vişne 1 buçuk lira, şokluk vişne 1.8 lira, hal vişnesi 2 lira ve üzerinde alıma başlanmıştır. Arzumuz fiyatların artması üreticimizin mağdur olmaması için, vişneyi sevip üretime devam edecek fiyatların üreticimizin eline geçmesidir" İfadelerini kullandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA