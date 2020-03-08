Şaphane'de "Kadına şiddetin önlenmesi" programı Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Kadına Şiddetin önlenmesi" konulu program ve gösteri düzenlendi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Kadına Şiddetin önlenmesi" konulu program ve gösteri düzenlendi.



Şaphane Kaymakamlığı ve Şaphane Meslekyüksekokulu iş birliği ile düzenlenen programda yüksek okul öğrencileri tarafından kadının asker, polis, doktor, girişimci, çiftçi ve hayatın her alnında olduğunu anlatan sunumlar yapıldı. Programda, hayatın her alanında canla başla mücadele eden kadınlara yönelik uygulanan şiddet protosto edildi.



Törene İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr Murat Özalp, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Kamu Kurum Amirleri, ilçede görev yapan kamu personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA