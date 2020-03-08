Şaphane'de "Kadına şiddetin önlenmesi" programı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Şaphane'de "Kadına şiddetin önlenmesi" programı - Haberler
Dünya Kadınlar Günü, Kütahya, Şaphane, Yaşam

Şaphane'de "Kadına şiddetin önlenmesi" programı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Kadına Şiddetin önlenmesi" konulu program ve gösteri düzenlendi.

08.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:25
Şaphane'de

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile "Kadına Şiddetin önlenmesi" konulu program ve gösteri düzenlendi.


Şaphane Kaymakamlığı ve Şaphane Meslekyüksekokulu iş birliği ile düzenlenen programda yüksek okul öğrencileri tarafından kadının asker, polis, doktor, girişimci, çiftçi ve hayatın her alnında olduğunu anlatan sunumlar yapıldı. Programda, hayatın her alanında canla başla mücadele eden kadınlara yönelik uygulanan şiddet protosto edildi.


Törene İlçe Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr Murat Özalp, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Kamu Kurum Amirleri, ilçede görev yapan kamu personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Dilek Yaman Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Can Ersun Yanal Berkay Şahin Burak Yılmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Avrupa Yunanistan Denizlispor Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Şaphane'de "Kadına şiddetin önlenmesi" programı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 19:00:15. #1.14#