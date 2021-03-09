Şaphane'de KADES anlatıldı
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Şaphane'de KADES anlatıldı

09.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:39
Şaphane'de KADES anlatıldı

Şaphane İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçedeki bayan esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi, Kadın Acil Destek Uygulaması olan KADES dağıtılan broşürlerle anlatıldı.

Şaphane İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçedeki bayan esnaf ve vatandaşlar ziyaret edildi, Kadın Acil Destek Uygulaması olan KADES dağıtılan broşürlerle anlatıldı.

Şaphane Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz kadına şiddet konusunda çok iyi durumda. Ama biz ilçemizde 1 tane bile kadına şiddet konusu yaşanmasını istemiyoruz. Sıfır olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelemiz hızla devam ediyor. Hep birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz. Salgını sona erdiğimizde kadına şiddeti önlemek için daha çok mücadele etme zamanımız olacak. KADES uygulamamız var. Bu uygulamanın yaygın kullanımını sağlamamız gerekiyor. Bunun için bugün polis ekiplerimizle vatandaşlarımıza broşür dağıttık. Kadına şiddeti sıfırlamak için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Şaphane'de KADES anlatıldı
Şaphane'de KADES anlatıldı
Şaphane'de KADES anlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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