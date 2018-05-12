Şaphane'de İlk Kiraz Hasadı Sevinci

Ege'nin ve Kütahya'nın kiraz ambarı olarak bilinen Şaphane ilçesinde, 'Erken kiraz' kilosu 10-15 liradan pazardaki yerini aldı.

Yıllık 7 ile 10 bin ton arasında kiraz üretilen ilçede, bu günlerde erken kiraz adıyla bilinen kirazın ilk hasatının yapılmasının sevinci yaşanıyor. Ürünlerin temiz ve oldukça kaliteli olması ilçede ayrı bir mutluluk yaşatıyor.

Yıllardır kiraz üreticiliği yaptığını belirten Şaphane ilçesi Karaağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Tire, "Bizim Şaphane ekonomimiz kiraza dayalıdır. Geçim kaynağımız kiraz olduğu için ilçe ekonomimize katkıda bulnması için hayırlı müşteriler bekliyoruz" dedi.

Kiraz üreticilerinden olan Ahmet Tire, yaptığı açıklamada, "Bu yılki kırk gün kirazlarımız Allah'ın izniyle çıktı. Bundan sonraki kirazlarımız inşallah daha güzel olacak. Bunlar pazarda inşallah üreticilerimizin katkılarıyla daha güzel olacak. Üreticilerimize hayırlı pazarlar diliyorum" dedi.

Şaphane'de, kirazların ilk müjdecileri olan kırk gün kirazı ve erkenci kirazları denilen kirazların pazarda yerini aldığını belirten Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, "Pazarda satılmaya başlanan kirazlarımız erkenci olduğu için fiyatları güzeldir. Fiyatı 15 TL' den 10 TL'den kalitesine göre, güzelliğine göre fiyatı da değişmektedir. İnşallah bu sene güzel bir yıl yaşayacağız. Diğer kirazlarımız da çok güzel. Ziraat 900, napolyon kirazları dediğimiz kirazlarımız. Allah üreticilerimize bu yıl çok güzel bir pazar, hayırlı güzel bir ürün nasip etsin" diye konuştu.

Şaphane pazar esnafları da, ilk ürünü satmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bereketli bir yıl olmasını dilediler. (YD-EFE) - KÜTAHYA