Şaphane'de hayvanların aşı ve küpeleme çalışmaları
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Şaphane'de hayvanların aşı ve küpeleme çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem bitkisi ekiliş kontrolleri ile büyükbaş hayvanların aşılama ve küçükbaş kurbanlık hayvanların küpeleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Şaphane'de hayvanların aşı ve küpeleme çalışmaları
03.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:18

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yem bitkisi ekiliş kontrolleri ile büyükbaş hayvanların aşılama ve küçükbaş kurbanlık hayvanların küpeleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemizde yem bitkisi ekili olan alanlarda uzman personelimiz tarafından gerekli incelemeler yapıldı. Yem bitkilerinde proplemli gördüğümüz alalardan numuneler alınarak gerekli incelemer yapılıyor. Ayrıca ilçemizde büyükbaş hayvanların aşılama işlemleri yaptığımız takip sistemi ile devam ediyor. Kurbanlık küçükbaş hayvanların küpeleme çalışmaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz tarafından arlıksız devam ediyor" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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