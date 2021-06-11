Şaphane'de ekili alanlarda kuraklık kontrolleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şaphane'de ekili alanlarda kuraklık kontrolleri

Şaphane'de ekili alanlarda kuraklık kontrolleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, bu yıl yeterli yağmur yağışı olmaması nedeniyle hububat ekili alanlarda kuraklığa bağlı sorunlar yaşandığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, bu yıl yeterli yağmur yağışı olmaması nedeniyle hububat ekili alanlarda kuraklığa bağlı sorunlar yaşandığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından yapılan fenolojik gözlemlerde, ilçemizdeki hububat ekili alanlarda kuraklığa dayalı stres durumları gözlemlenmiştir. Sulu tarım yapan üreticilerimizin sulama konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Eğer sulu tarım yapıyorsanız sulamanıza dikkat etmelisiniz. Gübreleme ve ilaçlama işlemini sulama durumunuza göre yapmalısınız. Kuru tarım yapıyorsanız yağmurun yağmasından başka yapacak bir şey yok. Bu yıl yağmurun fazla yağmaması hububat ekili alanlarda sorun yaratmaya başladı. Kontrollerimiz aralıksız devam ediyor. Kuru tarımda ilaçlama ve gübreleme zamanlarınızı yağışlara göre ayarlamalısınız" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Şaphane'de ekili alanlarda kuraklık kontrolleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabus yeniden hortladı! Çekirgeler, Muş Ovası'na doğru ilerliyor
Kabus yeniden hortladı! Çekirgeler, Muş Ovası'na doğru ilerliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Şık Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Hazal Kaya Selçuk Balcı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Yiğit Şardan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şaphane'de ekili alanlarda kuraklık kontrolleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 10:34:35. #1.13#

title