Şaphane'de Doğal Elma Pekmezi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde sadece elma kullanarak yöreye has yapılan elma pekmezi ilgi görüyor.



Her yıl elmalardan pekmez yaptığını belirten Kadriye Özdemir, "Elmaları temizleyip, yıkadıktan sonra kazan içerisine alıyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. İlave ettiğimiz su ile elmanın oranı tıpkı komposto yaptığımızdaki miktar kadar olmalı. Kazanı dışarıda ateşe koyarak yarım saat kadar, elmalar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Daha sonra bunu temiz bir bez yada küçük pirinç çuvalın içerisine boşaltarak suyunun süzülmesini sağlıyoruz. Elmalardan çıkan suyu tekrar büyükçe bir kazan içerisine alarak, dışarıda ateş yakılarak kaynatmak için yerleştiriyoruz. Sabah 07.00'den gece 24.00'e kadar kaynatıyoruz. Kaynatma işlemi devam ederken pekmezin üzerindeki köpükleri almayı unutmuyoruz.Şaphane'de büyüklerimiz bize eskiden hep söylerlerdi. Yıllardır meydan ateşi yakıp kazanlarla pekmez yapma geleneğini sürdürüyoruz. Elma pekmezi özellikle kalbe çok iyi gelir. Ayrıca kandaki ve dışarıdan alınan kolesterolü düşürme etkisi ile kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olur. Güzel kokusu sayesinde sinirleri gevşetme ve tansiyon düşürücü özelliğinin yanı sıra sindirim sistemine de faydalı olduğunu büyüklerimizden öğrendik. Biz yaptığımız pekmezi asla satmayız. Komşularla imece usulü yapıp bütün kış tüketiriz"diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA