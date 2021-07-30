Şaphane'de biçerdöver kontrolleri
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Şaphane'de biçerdöver kontrolleri

Şaphane'de biçerdöver kontrolleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde biçerdöver kontrollerinin başladığı ve aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde biçerdöver kontrollerinin başladığı ve aralıksız devam edeceği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzde görevli teknik personelimiz tarafından ilçemiz Üçbaş, Karamustafalar ve Kızılkoltuk köylerinde hububat türü ürünlerde hasatın başlaması ile birlikte biçerdöver hasat kontrollerine başlanmış olup, ilgili üreticilerimize dane kayıplarının ülke ekonomisine zararları ve anız yangınları riskine karşı bilgilendirme yapılmıştır. Hasat dönemi boyunca çalışmalarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Şaphane'de biçerdöver kontrolleri
Şaphane'de biçerdöver kontrolleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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