Sapancalı Kadınlar Afrika'da Su Kuyusu Açtırdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kadınlar, düzenledikleri kermesin geliriyle Afrika'da su kuyusu açtırdı.

Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Hilal Kocaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çad'a düzenledikleri gezide su ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Burada suya hasret insanları gördüklerinde çok etkilendiklerini aktaran Kocaman, "Su kuyusu açtırma kararı aldık ve düzenlediğimiz kermeslerden elde etiğimiz gelirlerle 'Yanık Köyü İkram Su Kuyusu' adında bir su kuyusu açtırdık. İnsanlardaki o mutluluğu kelimelerle anlatmamız imkansız." dedi.

Kocaman, ramazan ayına kadar bölgede bir su kuyusu daha açtırmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sapanca kapalı pazar yeri yanında kurduğumuz standımızdan elde edeceğimiz gelirlerle Abeşe bölgesinde bir su kuyusu daha açtırmak istiyoruz. Fakat Abeşe başkente bin kilometre uzakta bir bölge. Bu bölgede kuyu açmak biraz daha maliyetli olduğundan daha çok desteğe ihtiyacımız var. Destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz."