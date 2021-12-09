Sapanca zabıtasından denetimlere devam

Zabıta ekiplerinin vatandaşın sağlığı için gece gündüz çalıştığını belirterek, Sapanca Belediyesi Müdür Vekili Hüseyin Güreci "Belediye zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve huzuru için özellikle gıda ürünü satan iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihlerine dikkat ediliyor. Kurallara uyulmaması halinde iş yerlerine uygulanacak yasal işlemler hakkında bilgilendirilmelerde yapılmakta. Halkımızın sağlığı ve huzuru için Sapanca Belediyesi, olarak denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Yapılan denetimlerde genellikle esnafların gramaja uyduğu gözlemlenirken,eksik gramajlı ekmek üretilmemesi için fırınlara uyarılarda bulunuldu. Gündüz başlayan denetimler gece saatlerinde de devam etti.

Halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz

Güreci, sözlerine şöyle devam etti: "Hemşerilerimizden isteğimiz, alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihlerini dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri ve tarihi geçmiş ürünleri ilgili yerlere bildirmeleridir. Birileri daha çok kazanacak diye halkımızın sağlığının tehlikeye düşmesine asla izin veremeyiz. İnsan sağlığına uygun üretim yapmayan yerleri, sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan marketleri, bakkalları, eksik gramaj satan fırınları vatandaşlarımızın bizlere ihbar etmelerini istiyoruz. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlara da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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