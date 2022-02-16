Sapanca Zabıtası, KDV Denetiminde

SAPANCA, SAKARYA (Bültenler) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı.

Etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığına kontroller

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetliyor. Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci, "Bu gün zincir market ve bakkallarda denetim gerçekleştiren ekiplerimiz, denetim kapsamında gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrollerini gerçekleştirdiler. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak ilçe genelinde devam edecektir" dedi.

Denetimlerde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılacağı bilgisi verildi.

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