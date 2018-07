Sapanca Yaz Şenliği Mahalli At Yarışları

Sapanca ilçesinde 7. Yaz Şenliği Mahalli At Yarışları düzenlendi.

Sapanca Belediyesi ile Sapanca At Yetiştiricileri, At Sporu ve Turizm Derneği (SAYDER) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen şenlikte, at yarışlarının yanı sıra çeşitli eğlenceler ve karakucak güreşleri yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Faruk Tınaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sapanca'nın yıllarca kulüplerine at, atçı, jokey ve şampiyon jokeyler yetiştirmiş bir bölge olduğunu belirterek, "Hatta at yetiştiriciliğinde en eski yerleşim birimlerimizden biridir. Bugün de bu tecrübeyi görüyoruz. Festival havasında mükemmel bir organizasyon hazırlanmış." dedi.

Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ise belediyeciliğin sadece alt yapıdan, temizlik, park bahçeler ve fen hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, bu hizmetlerin yanında eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sapanca'nın Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Türkiye dünyanın en güzel memleketi, dünyamızı zindanlaştırmak, cehenneme çevirmek isteyenlere inat biz Türkiye'yi güzelleştirmeye, yenilikleri ve güzellikleri insanlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Sapanca'yı biz böyle gördük. Adeta öncü bir ilçe gibi. Belediye başkanımızdan aldığımız ilhamla söylüyorum. Bu Türkiye'nin en güzel ilçesinde etkinlikler, çok güzel festivaller ve programlar bugün olduğu gibi gelecekte de bizleri bekliyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dünya Şampiyonu Metehan Başar, Avrupa Şampiyonu Yunus Emre Başar, Avrupa Şampiyonu Samet Başar, Dünya Şampiyonu Serhat Kırık, Avrupa 3'üncüsü Mükremin Aktaş ve şu an Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan Bedirhan Tan'a plaket takdim edildi.

Yaz Şenliği Mahalli At Yarışları'nda; C Grubu Arap Atları arasında düzenlenen Galopat Atçılık Koşusu'nu Kaya Kaya'nın sahibi olduğu Çekiçkan, B Grubu Arap Atlarının yer aldığı Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Hüseyin Orhon'un sahibi olduğu Atılay, B Grubu İngiliz Atları arasında düzenlenen Türkiye Jokey Kulübü koşusunu Mehmet Badışoğlu'nun sahibi olduğu Çikok Yasinbey, A Grubu İngiliz Atları arasında düzenlenen Köseoğlu Ekürisi Adil Köseoğlu Koşusunu Fatih Pir'in sahibi olduğu Megas, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Koşusunu ise Hüseyin Aslan'ın sahibi olduğu Karacabey Aslanı isimli atlar kazandı.

Yarışlar sonunda dereceye giren at sahipleri ile jokeylere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Daha sonra şenlik alanında sanatçı İsmail Türüt konser verdi.