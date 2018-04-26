Sapanca' ya Bahar Bakımı

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede hummalı şekilde bahar temizliği çalışmalarına başladı.

Havaların ısınması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Sapanca, genelinde ot kesimi ve ilaçlama işlemleri hızla devam ediyor. Ekipler, parklardaki çimlerin biçimini, zararlı otların temizlenmesini, çevre düzenlemeleri ve ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park Bahçeler Müdür'ü Kazım Şirin; "Belediyemizin yeşile verdiği önemle gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Güzel havalarda çocukların, aileleriyle yeşil alan ve parklarda daha çok vakit geçirdiğini biliyoruz, bu sebeple parklar, yeşil alanlarda itina ile temizlik işlemi yapılıyor. Kırkpınar Bağdat Caddesi fidan ekimi, Hasanpaşa Mahallesi ot kesimi, çarşı içi ilaçlama olmak üzere iş programımız dahilin de çalışmalarımızı diğer noktalarla devam etmekte. Yapılan her çalışma her şey Sapanca için" dedi. - SAKARYA