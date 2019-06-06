Sapanca ve Karasu'da bayram yoğunluğu

Yerli ve yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği merkezler arasında yer alan Sakarya'nın Sapanca ve Karasu ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakın olmanın avantajına da sahip Sakarya, tatilde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Eşsiz doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle turistlerin dikkatini çeken Sapanca, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer aldı.

Özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'nın nüfusu, tatil günlerinde yaklaşık üç katına kadar çıkıyor. İlçede bulunan otel ve pansiyonların bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaştığı öğrenildi.

Gün içerisinde hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede, sıcaktan bunalan vatandaşlar, Sapanca Gölü'nün sahil kesimini tercih etti.

Ramazan Bayramı'nda da tatilcilerin gözde mekanı haline gelen ilçede, bazı vatandaşlar deniz bisikletine bindi, nostaljik tekne gezilerine katıldı, göle girip serinledi, bazıları ise özçekim yaptı.

Sahile akın eden vatandaşlar, aynı zamanda sokak sanatçılarının söylediği şarkılarla eğlendi.

Mavi bayraklı Karasu plajı Akdeniz sahillerini aratmadı

Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşanıyor. Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen tatilciler, sahillere adeta akın etti.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği 7 kilometrelik mavi bayrağa sahip Karasu sahili, plajdaki doluluk ve insan manzaraları ile Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı.

Denizin tadını doyasıya çıkaran tatilciler, çocuklarıyla kumda oynadı.

Kaynak: AA