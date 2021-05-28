Sapanca Uzunkumpark'a yeni görünüm
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Sapanca Uzunkumpark'a yeni görünüm

Sapanca Uzunkumpark'a yeni görünüm
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzunkum Park'taki tüm aladaki çimlerin, ağaçların bakımı ve ahşap alanların boyama işlemleri yapıldı.

Alanda bulunan dekoratif ve aydınlatma ışıklandırmaları elden geçirildi.

Vatandaşların aileleri ile birlikte gelip nezih şekilde doğayla iç içe oturabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, gölü seyredecekleri, en güzel günleri olan düğün, nişan, sünnet, kutlama vb. günler için kullandıkları Uzunkum Park yeni düzenlemesiyle yaza hazırlandı. Çevre düzenlemesi tamamlanan ve geniş bir araç parkına sahip olan Uzunkum Park da betonarme yapı bulunmaması parka ayrı bir güzellik kattığını belirten Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, "Sapanca'mız için önemli sosyal alanlardan biri olan Uzunkum Park hem piknik yapanların hemgöl kıyısında çaylarını yudumlayanların yanı sıra cemiyetlerin tertibi için önemli alanlarımızdan biridir. Havaların ısınmasıyla ve içinde bulunduğumuz pandemi döneminde açık alanlar ilk tercih yerler edilen yerlerdir. Halkımızın daha nezih ortamlarda zamanları geçirebilmeleri için tesisimizin bakımını yaptık ve halkımızın hizmetine açıldı" dedi.

Sosyal Tesise 18 adet palmiye ağaçlarının dikilmesiyle Uzunkumpark'a yeni bir görünüm kazandırıldığı bilgisi de verildi. Yeni görünüm ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Kaynak: Bültenler

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