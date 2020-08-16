Sapanca Ultra Maratonu Yarışlarında Osmaniyeli sporcu birinci oldu
Sakarya-Sapanca Ultra Maratonu 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
16.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:32
Sakarya-Sapanca Ultra Maratonu 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sakarya Sapanca'da du"zenlenen Sapanca Ultra Maratonu yarıs¸larında Osmaniyeli atlet Aykut Kırsay birinci oldu. 13 kilometrelik dağ koşusunda Aykut Kırsay 650 sporcuyu geride bırakarak 00.57.33 derecesiyle birincilik ipini göğüsledi. - OSMANİYE
Kaynak: İHA