Sapanca SGM'de 'Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım' etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde yaz dönemi kursları devam ediyor. Bu kapsamda Sapanca SGM'nin Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi sınıfının minik öğrencileri 'Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım' etkinliği gerçekleştirdi.

Derslerinde Besmele-i Şerif, Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet'in anlamını öğrenen minik öğrenciler harflerin mahreçli okunuşlarının şema yardımıyla talimini yaptı. Değerler Eğitimi dersinde öğrenciler sorumluluk kavramı ve çevreye karşı sorumluluk nedir üzerine eğitim görürken Temel Dini Bilgiler ve Peygamberimizin Hayatı derslerinde minik öğrencilere peygamber efendimizin doğduğu çevredeki sosyal, kültürel ve dini hayat ile çocukluk ve gençlik yılları anlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA