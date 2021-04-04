TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
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TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

Yeşili, doğası ve gölü ile cazibe merkezi olan Sapanca'da, güzel havayı fırsat bilen kısıtlamadan muaf yabancı turistler, Sapanca sahilini doldurdu. Sahilde yürüyüş yapan, teknelerle gölde gezen turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Esnaf Emrah Kırlı, "Havanın güzel olması sebebiyle dün ve bugün sahilimize aşırı talep var. Turla ve bireysel olarak gelen turistler gördükleri muhteşem göl manzarası karşısında adeta büyüleniyor. Bu hastalığın bir an önce bitmesini ve hayatın normale dönmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.

TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU
TURİSTLER, SAPANCA SAHİLİNİ DOLDURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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