Sapanca MYO'da Kepler Havada

Törene Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Müftüsü Faruk Çelik, İşadamı Mehmet Tok, Sapanca'nın önde gelen iş adamları, akademisyenler ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Program Sunuculuğunu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi Ezgi Bağcı'nın yaptığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış konuşmaları ile devam etti.

ÖĞRENCİ ODAKLI KALİTELİ EĞİTİM

Törende açılış konuşmasını yapan Sapanca MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen, velilere seslenerek "Bizlere emanet ettiğiniz gözbebeği çocuklarınıza, sizin gösterdiğininiz hassasiyette ihtimam gösterip güzel ülkemizin yarınlarının teminatı olarak görüp bu bilinçle akademisyen ve idari kadromuzla birlikte onları gelecek yaşamlarına hazırladık" dedi. Kütüphane, yemekhane ve kantin binasının tamamlandığını, Kredi Yurtlar Kurumunun 500 öğrenci kapasiteli yurt kompleksinin de devreye girmesiyle daha kaliteli eğitim olanaklarına sahip olduklarını, Sapanca İlçesi'ne katkının daha da fazlalaşacağını belirtti. Her konuda desteklerini esirgemeyen Sapanca Kaymakamlığına, Sapanca Belediye Başkanlığına, Sapanca halkına ve emeği geçen herkese şükranlarını iletti.

Prof. Dr. Mehmet Özen, öğrencilere seslenerek mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. Okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya geçirmede deneyim kazandıklarını, Sakarya Üniversitesinde almış oldukları mesleki uygulama ( 3+1 modeli ) sayesinde onları iş hayatına hazırlayarak çalışma disiplini ve sektör deneyimi kazandırıp iş bulmada kolaylık sağlandığı ve bu sayede nitelikli eleman açığının kapandığını ifade ederek öğrencilere gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

EĞİTİMİN ÜSSÜ SAPANCA

Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sapanca'nın dolayısıyla ülkemizin kalkınması için eğitimin önemini vurgulayarak Sapanca Meslek Yüksekokulu'nun yerinin bu gelişmede çok önemli olduğunu, velilere seslenerek"Çocuklar bizim en değerli varlığımız. Onları önemsiyoruz, değer veriyoruz. Sapanca'da kaliteli eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitim alanında ve öğrencilerin her türlü sorununun arkasında olduğunu, geliştirdikleri projelerine destek olacağını ifade etti. Ailelerin de desteği ile eğitimlerine devam ederek dürüst, çalışkan, üreten bireyler olarak ülkelerine hizmet etmeleri yolunda tavsiyelerde bulundu. Eğitimlerini devam ettirmeleri arzumuz, onları iş hayatına kazandırana kadar velilerinin desteklerine ihtiyaçları olduğunu, onların mutluluğunu paylaşmak için bugün bir araya gelerek çocuklarımızın mezuniyetini kutluyor, hayat yolculuğunda mezunlara başarılar diliyorum" dedi.

EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri program başkanları ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yüksekokul Birincisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencisi; Yunus Turan, ödülünü Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer' den, Yüksekokul İkincisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencisi; Erkan Patan, ödülünü Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Özen' den, Yüksekokul Üçüncüleri Bankacılık ve Sigortacılık Programı öğrencisi; Şenay Gedik ile İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı öğrencisi; Zeynep Bozkurt, ödüllerini Hayırsever İş Adamı Mehmet Tok ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede' den, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Birincisi; Hilal Çelik, ödülünü Program Başkanı Öğr. Gör. Servet Sezgin' den, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Program Birincisi Erkan Patan, ödülünü Program Başkanı Yard. Doç. Hatice Sarıaltın' dan, Bankacılık ve Sigortacılık Program Birincisi Şenay Gedik, ödülünü Program Başkanı Öğr. Gör. Esra Çelik' den, Dış Ticaret Program Birincisi Neslihan Akgün, ödülünü Öğr. Gör. Burhan Özkan'dan, Peyzaj ve Süs Bitkileri Program Birincisi Tülay Akbulut, ödülünü Program Başkanı Öğr. Gör. Nurettin Kartal' dan, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Program Birincisi; Yunus Turan' a ödülü Program Başkanı Öğr. Gör. Özden Mert tarafından verildi.



EMEĞİ GEÇENLER UNUTULMADI

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de uzun yıllar Sapanca Meslek Yüksekokulu'nda görev yapıp emekliye ayrılanlar unutulmadı. Öğrencilerin sevgilisi "Rektör" lakabının taktıkları Recep Aydın'a emekli olmasından dolayı Sapanca MYO Müdür Yard. Öğr. Gör. Adem Gümüşel tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Okul Birincisi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı öğrencisi Yunus Turan, "Sapanca Meslek Yüksekokulunda okumaktan gurur duyduğum, iki senelik eğitimimde bölümümden olsun olmasın hepsi birbirinden değerli Hocalarımızın hakları asla ödenmez. Her biri, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bizleri yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar. Bu başarımda pay sahibi olan değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu başarıyı elde etmemde maddi-manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, bir çınar gibi gölgelerini hep üzerimde hissettiğim, beni daima destekleyen annem ve babama bu birinciliği armağan ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şüphesizdir ki hiçbir başarı tesadüfi değildir. Ve hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceplerinde çıkmamıştır. Bugün emeklerinin karşılığını alarak yüksekokuldan mezun olan siz değerli arkadaşlarıma hayatımızın geri kalan kısmında da bu ve benzeri gururları şahsıma ve siz değerli arkadaşlarıma yaşatmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu Sapanca Meslek Yüksekokullu olana…" diyerek mezun öğrencilerle birlikte Meslek Andının okunması ve keplerin havaya fırlatılması ile tören sona erdi.

EĞLENCE ZAMANI

Tören sonrası Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencilerinin hazırladığı müzikler eşliğinde öğrenciler, veliler ve hocalar birlikte halaylar çekerek, iki senenin sonunda mezuniyetlerini kutladılar. Doyasıya eğlendiler. Ardından saatler 19.00'u gösterdiğinde Doğukan Manço konserini izlemek üzere Sapanca Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle Sakarya Üniversitesi Kampüsüne giderek gece boyu gönüllerince eğlendiler.