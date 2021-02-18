Sapanca Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Özen, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Sapanca Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Özen, Kovid-19 aşısı yaptırdı

18.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:42
Sapanca Kaymakamı Bayar ve Belediye Başkanı Özen, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Sakarya'nın Sapanca İlçe Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Sakarya'nın Sapanca İlçe Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında sağlık personeli tarafından Kaymakam Bayar'a ve Başkan Özen'e koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı.

Aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada salgın sürecinin çok güzel yönetildiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Kaymakamımız Bilgehan Bayar beyefendi ile aşımızı yaptırdık. Toplumun risk altında olan bütün kesimleri de umarım kısa süre içerisinde aşılanmış olur. Ayrıca aşı olsak dahi kurallara riayet etmek durumundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını uygulamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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