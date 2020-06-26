Sapanca Gölü'ne giren kişi boğuldu
Sakarya'da yüzmek için Sapanca Gölü'ne giren kişi boğuldu.
26.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:49
Sakarya'da yüzmek için Sapanca Gölü'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Uzunkum mevkisinden göle giren Adnan Akçam (61) suda kayboldu.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gölde arama tarama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Akçam'ın cansız bedenine ulaştı.
Ekiplerce kıyıya çıkarılan Akçam'ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA