Sapanca Gölü'nde korkutan manzara
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Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

19.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:53

Sapanca Gölü'nde korkutan manzara Sapanca Gölü'nde su çekilince karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi Beklenen yağışların düşmemesi sonrasında su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi.

Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Sapanca Gölü'nde su çekilince karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi

KOCAELİ - Beklenen yağışların düşmemesi sonrasında su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi.

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'inin karşılandığı Sapanca Gölü'nde, beklenen yağışların düşmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor. Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 16'ya düşmesi sonrasında Kocaeli'nin su ihtiyacı için 13 milyon 467 bin 721 metreküp su çekilen Sapanca Gölünde su seviyesi 32,50 metreden 30,30 metre seviyesine düştü. Göldeki su seviyesinde meydana gelen düşüş kıyı kesimindeki gözle görülür şekilde hissediliyor. Göl kenarında bırakılan tekneler su seviyesinin düşmesi ile birlikte karaya oturarak kuraklığı gözler önüne serdi. Bölgede yaşayan vatandaşlar, göldeki su seviyesinin 2015 yılında da aynı şekilde düştüğünü ifade ettiler.

"Bazı yerlerde 20, bazı yerlerde 70 metre su çekilmiş"

Su seviyesinin düşmesi ile endişe yaşadıklarını söyleyen Ahmet Can isimli vatandaş, "Yaz döneminde yağışların olmamasından kaynaklanıyor. Kış geldi, hala yağış yok. Su sarfiyatının da kuraklıktan dolayı fazla olması bunu etkiliyor. Buradan Yuvacık Barajı'na su takviyesi yapılıyor. Kocaeli'nin belli bir kısmı buradan su alıyor. Sakarya buradan su alıyor. Onun için su seviyesi düşüyor. 2015 yılında da bu şekilde olmuştu. Bundan biraz daha fazla su çekilmişti. Ama yağışlar bol olursa eski göl yerine gelir. Bazı yerlerde 20, bazı yerlerde 70 metre su çekilmiş. Göl büyük, her tarafında bu kadar çekilme su seviyesinin aşağı düşmesi demek. Kayıklar Eylül gibi hepsi suyun içindeydi. Su gittiği için bunlar karada kaldı. Bütün gölün çevresinde sandallar karada kalmış" dedi.

Sapanca Gölü'nde korkutan manzara
Sapanca Gölü'nde korkutan manzara
Sapanca Gölü'nde korkutan manzara
Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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