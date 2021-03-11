Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

11.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:58
Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı

Sapanca Gölü kıyısında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Sapanca Gölü kıyısında çevre temizliği gerçekleştirildi.

Sapanca Gölü etrafında ve göle su temin eden dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Rüstempaşa Mahallesi'nde göl kenarına atılan çöpleri temizledi.

Çok sayıda plastik madde, tahta parçaları, atık madde, cam şişeleri toplayan ekipler vatandaşlara doğayı kirletmeme çağrısında bulundu.

SASKİ'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çok sayıda plastik madde, tahta parçaları ve atık madde toplayan ekipler yağışlarla birlikte göl seviyesinin yükselmesinin ardından çöplerin göle karışmasının da önüne geçti. Su kaynaklarımızın devamlılığını sağlamak için doğamızı koruyalım. Ekiplerimizle birlikte adeta bir seferberlik haline getirdiğimiz çalışmalarda göl etrafını ve dere yataklarını sıklıkla temizliyoruz. Vatandaşlarımızın da eşsiz doğamızın korunması için duyarlı olmasını rica ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sapanca Gölü'nde kıyı temizliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:11:58. #1.16#
title