Sapanca Gölü manzaralı cam teras ziyaretçilerini bekliyor
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Sapanca Gölü manzaralı cam teras ziyaretçilerini bekliyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hizmet vermeye başlayan cam teras, göl ve doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Sapanca Gölü manzaralı cam teras ziyaretçilerini bekliyor
10.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:50

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hizmet vermeye başlayan cam teras, göl ve doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Marmara Bölgesi'nin ilk cam tabanlı seyir terası olma özelliğini taşıyan platform, yemyeşil Samanlı Dağları arasından görünen Sapanca Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor.

Orman Genel Müdürlüğüne ait C tipi mesire yeri içerisinde özel sektör yatırımıyla hayata geçirilen turizm tesisinin içerisinde yer alan cam teras, İstanbul'a 1,5 saatlik mesafede bulunuyor.

Turistler, cam tabanlı seyir terasından doyumsuz doğa manzarasının tadını çıkardıktan sonra sezonuna göre su ve kar kayağı ile yamaç paraşütü, zip-bike gibi bölgedeki pek çok doğa aktivitesinden de faydalanabiliyor.

Girişimci Volkan Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi yolunun 8'inci kilometresindeki tesisin Kasım 2019'da hizmete girdiğini söyledi.

Yüzey bakımından Türkiye'nin en büyük seyir terasına sahip olduklarını belirten Alioğlu, "Ahşap ve cam alanın toplamı 450 metrekare. Cam tabanlı kısım ise 105 metrekare alana sahip. Terasımızın yerden yükseliği de 185 metredir." diye konuştu.

Alioğlu, Kartepe'nin hafta sonları İstanbul'dan gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladığına dikkati çekerek, "İstanbul'dan sıkılıp hafta sonu buraya gelen misafirler özellikle sabah kahvaltılarını tercih ediyorlar. Daha sonra kış sezonunda kar kayağı, yazın da su kayağı yapabiliyorlar. Biz de Kartepe'ye değer katmak için bu projeyi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

"Manzarasıyla fark yaratıyor"

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kapattıkları tesisi kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından hijyen kurallarına uyarak yeniden açtıklarını anlatan Alioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda çok büyük talep var. Günlük 1500-2000 arası ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak yıllık 500 bini aşkın ziyaretçiyi misafir etmiş olacağız. İnsanlar buraya geldiklerinde inanılmaz bir deneyim yaşıyorlar. Cam terasın üzerine çıktıklarında korkanlar, heyecanlananlar oluyor. Ziyaretçilerin manzarayı rahat bir şekilde seyretmeleri ve fotoğraf çekebilmeleri için cam terasımıza aynı anda en fazla 50 kişi alıyoruz."

Alioğlu, Kartepe'deki cam terasın sahip olduğu manzarayla fark yarattığını vurgulayarak, "Diğer cam teraslar bir kanyona bakıyor. Cam terasımız 360 derece bakış sağlıyor. Arka tarafta Samanlı Dağları, karşısında Sapanca Gölü, aşağıda Yanık Deresi ve ormanı bütün güzellikleriyle görülebiliyor." diye belirtti.

Cam teras ücretine girişin 10 lira olduğunu ve grup olarak gelen ziyaretçilere indirim sağladıklarını aktaran Alioğlu, 0-6 yaş çocuklardan, engellilerden, şehit yakınları ve gazilerden ücret almadıklarını kaydetti.

Alioğlu, gelecekte Avrupalı turistleri de çekmek için ilgi uyandıracak bir proje hazırladıklarına dikkati çekerek, "325 metre uzunluğunda kayadan kayaya asma cam köprü projemiz var. Bunu hayata geçirebilirsek dünyadaki en büyük ikinci asma cam köprü olma özelliğini taşıyacak." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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