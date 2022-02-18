Sapanca'da Yama Çalışmaları Başladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçenin görünümü ve sürücülerin konforunu bozmaması için ilçe geneli belediye ait yollarda çalışmalarına start verdi.

İlçe merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık

Baharın yaklaşmasıyla yolların bakıma alındığını belirten Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu, "Ekiplerimizi ilçe genelinde ihtiyaç olan bölgelere yama ve onarım çalışmalarına yönlendiriyoruz. Bu kapsamda ilçemiz merkezinde ve mahalle yollarında çalışmalarımıza başladık. Hava şartları uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini ve yayalarında daha konforlu yürümelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önemli

Amaçlarının vatandaşları kış ve yaz aylarında toz ve çamurdan kurtarmak, rahat yaşamlarını sağlamak olduğunu belirten Ayanoğlu, "Tüm mahallelerimizde halkımız için hizmetlerimizi yerine getirmenin gayretini gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

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