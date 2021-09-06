Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sapanca'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan bir zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu satışı yaptığı şeklinde ihbarlar gelen Ü.A'yı yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır 60 gram esrar ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 23 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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