Sapanca'da uyuşturucu operasyonu SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde 2 aracı 'şüphe' üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi. 2 araçta bulunan G.T., M.K., Z.S. ve M.Ş. gözaltına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.T. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Sakarya

Kaynak: DHA