Sapanca'da teleferik gerginliği

15.10.2019 20:10

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kurulmak istenen teleferiğe karşı çıkan gruba polis müdahale etti. Müdahale esnasında vatandaşlar ve polis baygınlık geçirdi.

Sapanca Belediyesi tarafından turizme katkı sağlamak amacıyla geçilen yıl ihale edilen Teleferik Projesi'nin, Kırkpınar Mahallesi'nden başlayarak bin 500 metrelik mesafenin ardından Mahmudiye İncebel mevkisinde sona ermesi planlanıyor.

Sapanca'da teleferik kurulmasına karşı çıkanlar bir araya geldi. Gruba polis müdahale ederken, bu sırada vatandaşlar ve bir polis memuru baygınlık geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınanlar oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırkpınar Çevre ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Hüsamettin Koçlu, "Biz burada öncelikle yeşil alanımızı Kırkpınar'da atalarımızın bize emanet ettiği şartlı bağış yaptığı araziyi, buranın acil durumlarda AFAD toplanma bölgesi olarak kullanılan alan. Biz bu alanda teleferik istemiyoruz. Teleferiğe karşı değiliz bu bilinsin ama yerine yani istasyonun buraya yapılmasına karşıyız. Burada altyapı uygun değil. Karayolları dahil bu projeye onay verilmedi. O haldeyken hala ısrarla bu teleferiği buraya yaptırmaya uğraşıyorlar. Orman kesilecek ve doğal bir dere meydana gelecek. Burası çocuklarımızın, torunlarımızın oyun alanı. Görüldüğü üzere yaşlısından gencine herkes burada yani atalarına sahip çıkma olayı var burada. Biz hiçbir şekilde taşkınlık ve buna benzer bir harekette bulunmuyoruz. Medeni olarak buradayız, buraya sahip çıkıyoruz ve teleferiğin yerinin değiştirilmesini istiyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA