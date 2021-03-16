Sapanca'da pikap ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
16.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:05
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Akçay Mahallesi'nde seyreden E.S. idaresindeki 54 BT 271 plakalı pikap, karşı yönden gelen B.M'nin kullandığı 15 PV 668 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle savrulurken, otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı T.A, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek