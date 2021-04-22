Sapanca'da lavra ilaçlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapanca'da lavra ilaçlaması

Sapanca'da lavra ilaçlaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına başladı.i

Yaz aylarında vatandaşların haşere problemi yaşamamaları için geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda erken başladıklarını dile getiren yetkililer, tek gayelerinin Sapanca'nın bu yıl haşeresiz bir yaz mevsimi geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Lavra döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da sözlerine ekleyen Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, bundan sonra haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde sık sık ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için

Şirin, "Bahar aylarıyla beraber larva ilaçlamasına başladık. Ekiplerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda larva ve haşere mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ilaçları kullanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi için çalışmalarına hız vermiş durumda" dedi

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Muş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Merve Dizdar Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sapanca'da lavra ilaçlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:56:05. #1.14#

title