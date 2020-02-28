Sapanca'da kuvvetli rüzgar: Çatı uçtu, ağaçlar devrildi

28.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:29

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kuvvetli rüzgarda bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Sapanca'da gece zaman zaman hızı 55 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Göl Mahallesi Kayacan Caddesi'nde 2 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aynı sokaktaki bir binada bazı dairelerin camlarını kırdı, ardından da park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çatının kopardığı elektrik telleri sebebiyle Nergiz Sokak'ta elektrik kesintileri yaşandı. Tepebaşı Mahallesi Yeniyol Sokak'ta ise ağaçların devrilmesi sonucu elektrik telleri koptu. Bölgede kısmı elektrik kesintileri yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi elektrik arızalarını gidermeye çalışırken, belediye ekipleri uçan çatı ve devrilen ağaçları kaldırdı.

Kaynak: DHA