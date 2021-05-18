SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI
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SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta 2 otomobil ile 1 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Sapanca Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Ersel Kastarlı (26) idaresindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil kavşakta Ömer Yerguz (33) idaresindeki 34 KF 8910 plakalı otomobil ile çarpıştı. Arkadan gelen Serkan Sincar (29) idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araç ise savrulan Ersel Kastarlı idaresindeki otomobile çarptı. Kazada, Ersel Kastarlı, eşi Ebru Kastarlı (29) ve 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet Miraç Kastarlı, otomobil sürücüsü Ömer Yerguz ve hafif ticari araç sürücüsü Serkan Sincar yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI
SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI
SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI
SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SAPANCA'DA KAVŞAKTA 3 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI - Haberler
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