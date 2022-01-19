Sapanca'da kar ekipleri aralıksız çalışıyor

Sapanca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oluşturulan karla mücadele ekibi dün akşam saatlerinde köylerde yoğun etkisini gösteren yağışla birlikte kar küreme ve temizleme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürü Fikri Ayanoğlu; "Köy yollarımız trafiğe açık durumda, köy içlerinde kar küreme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gece-gündüz çalışmalarımız sürüyor. Memnuniye, Balkaya, Nailiye, İstanbuldere ve Çamlık-İkramiye ve ana güzergâhlar olmak üzere temizlenmiş durumda. Ekiplerimiz tüm ilçe geneline müdahale etmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmekteler. Kar yağışının devam ettiği süre boyunca ekiplerimiz sahada olmaya devam edecektir" diye belirtti.

Belediye yetkilileri gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıldığını, vatandaşlarında araç ve trafik güvenliği için kış lastiği, zincir gibi tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

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