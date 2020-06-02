Sapanca'da İstanbuldere rekreasyon projesi başladı
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Sapanca'da İstanbuldere rekreasyon projesi başladı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinin Gazipaşa, Çayiçi ve Rüstempaşa mahallelerinden geçen ve ilçenin en büyük deresi olan İstanbuldere üzerinde otoban geçişinden Sapanca Gölü'ne döküldüğü noktaya kadar çift taraflı hazırlanan rekreasyon projesi baladı.

Sapanca'da İstanbuldere rekreasyon projesi başladı
02.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:50

Sakarya'nın Sapanca ilçesinin Gazipaşa, Çayiçi ve Rüstempaşa mahallelerinden geçen ve ilçenin en büyük deresi olan İstanbuldere üzerinde otoban geçişinden Sapanca Gölü'ne döküldüğü noktaya kadar çift taraflı hazırlanan rekreasyon projesi baladı.

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamada, projeyle dereye çöp, moloz gibi atıkların atılmasının önüne geçilerek dere hattı boyunca peyzaj çalışmaları, sosyal donatılar, nostaljik köprü geçişleri, yürüyüş yolu, aydınlatma, spor aletleri ve piknik alanları oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

İlçe girişinde bulunan ve dört mahallenin ortasından geçen dere boyunca yapılacak çalışmanın kent estetiğine değer katmasının beklendiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yararlanabilecekleri bir sosyal altyapı oluşturulması planlanan projenin 27 bin metrekare alanı kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, seçim vaatleri içinde yer alan İstanbuldere Rekreasyon Projesinin hayat bulduğunu ifade etti.

Sapanca halkı ile yerli ve yabancı turistlerin sosyal alan düzeyinin iyileştirilmesini ve çeşitlendirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Özen, şunları kaydtti:

"Bu projeyle dere ıslah edilmesi ve taşkın koruma alanlarının inşasının ardından yürüyüş yolları, oturma bankları, çocuk oyun grupları, kamelyalar ile sosyal alanlar hizmete sunulacak. Projemiz belediyemizin Plan Proje Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliğine göre dizayn edildi. İlimizin misafirhanesi olarak kabul görülen Sapanca'ya yakışan sosyal alanların oluşturulması için projelerimize yön vermekteyiz. Hayata geçirmek için start verdiğimiz İstanbuldere Rekreasyon Projesini belediyemizin imkanlarıyla yapmaktayız. Günü kurtaran değil, geleceğe yönelik projelere imza atmak için emek harcıyoruz. İnşallah projemizin sonunda tüm halkımızın ve misafirlerimizin beğeneceği yeni sosyal alan kazandırmış olacağız."

Yapımına başlanan rekreasyon alanında 3 bin metrekare doğal taş ile örme istinat duvarı, 1200 metre yürüyüş yolu, 2 gölet ve 2 nostaljik köprü, şık aydınlatmalar, spor aletleri ve oturma alanları çok sayıda taflan, çınar ve alev ağaçlarının yer alacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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