Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 7 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırkpınar Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Kocaeli yönüne giden Halil Kabukcik idaresindeki 54 BB 642 plakalı otomobil, aynı istikamette yol üzerinde manevra yapan Tunus uyruklu Muhammed Şahowan'ın (24)n kullandığı 34 FTM 47 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler yara almazken, Elif, Neslihan, Nermin, Saliha ve Orhan Kabukcik (2) ile Tunus uyruklu Dalel Sabri (18) ve İsra Jlasi (18) yaralandı. Kazayı gören sürücüler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA