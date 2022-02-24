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Sapanca'da, Havuz Suyu operatörlüğü kursu açılıyor

Bültenler - Güncel
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Sapanca'da, Havuz Suyu operatörlüğü kursu açılıyor

Sapanca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Sapanca'da havuz suyu operatörlüğü kursu açılıyor.

Eğitimlerde, bir havuz suyu operatörünün bilmesi gereken havuzun mekanik, elektrik tesisatı ile yapısal özelliklerine hakim, havuz suyu kimyası ile ilgili ölçüm kontrol, uygulama ve bakım işlerinin nasıl gerçekleştirileceği kursiyerlere öğretilecek. Kursiyerlere; havuz suyunun hazırlanması, bakımı ve işletilmesi, havuz suyu kimyasallarının etkileri. Genel hijyen ve su ile bulaşabilen Hastalıklar.

Havuzda İlk yardım konularında eğitim verilecek. Yetkililer tarafından Sapanca Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla açılan kursa en az lise mezunu olup 18 yaşını geçmiş vatandaşların Halk Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunmaları bilgisi aktarıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından eğitimlerin başlayacağı belirtildi.

Bültenler - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Güncel, Haberler

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