Sapanca'da Hafta Sonu Yoğunluğu

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar, sahilde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 20 dereceye ulaştığı Sapanca'da hafta sonu tatilini ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Sapanca Gölü kıyısındaki alanlara yöneldi.

Yerli ve yabancı turistler, göl kenarında balık tutarak, tekne turu ve yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar gölde deniz bisikletiyle tur atarken, bazıları da göl kenarındaki çay bahçelerinde manzarayı izledi.

Sahil boyunca yürüyüşe çıkanlar, göl manzarası karşısında fotoğraf çektirdi.

Sahildeki martılar da vatandaşların attığı ekmek parçalarını kapmak için birbiriyle yarıştı.

"Hafta sonu yoğunluk oluşuyor"

Gölde tekne işletmeciliği yapan Samet Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hafta sonları Sapanca Gölü sahilinde yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Özellikle Arap ülkelerinden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Gür, "Hafta sonları burası doluyor. Hafta içi de turlar geliyor, yoğunluk oluyor. Genellikle hafta sonları yerli misafirler, hafta içi de Arap turistler ilgi gösteriyor. Çin'den gelen misafirlerimiz de oluyor. Buraya gelen misafirlerimize kayık turu imkanı sağlıyoruz. Buraya gelen turistlerimiz Sapanca Gölü kenarında vakit geçirebildiği gibi doğada yeşilin binbir tonu arasında ATV turlarına katılıp güzel bir hafta sonu geçirebilir." diye konuştu.

Tekne İşletmecisi Zeki Gür ise ağırlıklı olarak Arap turistlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Yetkililere Sapanca Gölü'ne sahip çıktıkları için teşekkür eden Gür, "Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız buraya sahip çıktı. Onlara Sapanca'ya güzel hizmet verdikleri için teşekkür ederim. Sahil boyunca tertemiz. Sahilde bisiklet turu, tekne turu yapılıyor ama bence daha farklı bir şeyler de olmalı. İzmir'den, Tekirdağ'dan geliyorlar, İstanbul ve İzmit zaten burada. Daha güzel aktiviteler olursa buranın geleceğinin daha güzel olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA