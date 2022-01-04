Sapanca' da caddeler yenilenmeye devam ediyor

"Her çalışmamız öncesinde kıymetli hemşehrilerimizle istişare ediyor ve çalışmalarımızı güncelliyoruz. Halkımız istiyor, biz hayata geçiriyoruz." İfadelerinde bulunan Başkan Özen sözlerine şöyle devam etti.

Şimdiden hayırlı olsun

Özen, " Göreve geldiğimiz günden bu güne projelerimizi bir bir hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Sapanca'mızın tüm caddelerimizi güzelleştirmek adına yapmış olduğumuz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Kemer Caddesi üzerinde bulunan elektrik kabloları yer altına alınıyor. SEDAŞ tarafından elektrik kablolarının yer altına alınma işlemi tamamlandıktan sonra SASKİ ve Türk Telekom altyapı çalışmalarına başlayacak. Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra ekiplerimiz tarafından yağmur suyu hattı, kaldırım üstüne dubalar, çöp kovaları, asfalt yenileme, granit bordür kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmayla Kemer Caddesi yeni görünümüne kavuşacak" diye belirtti.

Başkan Özen, çalışmalar tamamladıktan sonra güzel ve estetik bir görünüme sahip olacak olan Kemer Caddesi ilçemize ve vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun diye belirtti.

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