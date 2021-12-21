Sapanca'da bungalov, alev alev yandı - Haberler
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Sapanca'da bungalov, alev alev yandı

Sapanca'da bungalov, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisinde çıkan yangında bungalov, kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisinde çıkan yangında bungalov, kullanılamaz hale geldi.

Sapanca'ya bağlı Şükriye Mahallesi'ndeki konaklama tesisine ait bungalovda, öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde konaklayan Büşra ve Hakan İ. çifti dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahşap bungalovdan yükselen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Sapanca'da bungalov, alev alev yandı

Sapanca'da bungalov, alev alev yandı

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