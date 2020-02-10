Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Haberler

Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

10.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:25
Sapanca'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde bulunan ormanlık alanda başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Sapanca ilçesinde Uzunku Mahallesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz erkek cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede başından tek kurşunla vurulduğu ortaya çıktı. Cesedin kimliğinin tespiti ve kesin ölüm tarihinin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Otopsi Merkezine nakledileceği öğrenildi.


Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler