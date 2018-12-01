Sapanca'da Araçlarda Egzoz Kontrolü Yapıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, normalden fazla ses çıkarması için modifiye egzoz kullanan araçlara ceza yazıldı.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araçlarda standart dışı ayara sahip egzoz kullanımına karşı uygulama yaptı.

Ekipler; ay boyunca yaptıkları uygulamalarda, 16 araçta tespit ettikleri usulsüzlük nedeniyle 16 bin 32 lira ceza kesti ve kusurlu araçlar standartlara uygun hale getirilene kadar trafikten men edildi.

Bu arada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca trafik kuralı ihlalleri tespit edilen 39 araç sürücüsüne de 4 bin 212 lira para cezası uygulandı.