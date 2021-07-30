Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
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Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı

Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 katlı ahşap restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2 katlı ahşap restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi'nde M.Ş.'ye ait 2 katlı ahşap restoranın alt katındaki mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan söndürdü.Binadan geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı
Sapanca'da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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