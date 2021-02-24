Sapanca'da 2 apartman karantinaya alındı
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Sapanca'da 2 apartman karantinaya alındı

24.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:20
Sapanca'da 2 apartman karantinaya alındı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde koronavirüs vakalarının bulunduğu 2 apartman karantinaya alındı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde koronavirüs vakalarının bulunduğu 2 apartman karantinaya alındı.

Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güldibi Mahallesi'nde bulunan 2 apartmanda yaşayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması, 14 kişinin ise temaslı olması nedeniyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karar sonrası ekipler, 6 dairenin bulunduğu 2 apartmanın çevresini bariyerlerle kapatarak giriş ve çıkışlara izin vermedi. Karantina süresince binada bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacak.


Sapanca'da 2 apartman karantinaya alındı
Sapanca'da 2 apartman karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa ÇİÇEK

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