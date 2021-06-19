Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza:  5 yaralı
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Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza:  5 yaralı

Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza:  5 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, yağmur  nedeniyle kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. 

Kaza saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle bir otomobilin yolda kaymasının ardından arkadan gelen araçların sürücüleri kazaya karışmamak için ani manevra yapınca 9 araç bariyerlere ve birbirlerine çarptı. Palet yüklü bir kamyon ise yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza:  5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek

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Sapanca'da 11 araçlı zincirleme kaza:  5 yaralı - Haberler
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