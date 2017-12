Sapanca Belediyesi'nden Esnafa Seminer

Sapanca Belediyesi, Sapanca sınırları içinde bulunan tüm işletmelere yönelik eğitim semineri düzenledi.



İletişim - Yaşam Koçu Şükrü Kara ve Eğitimci Çiğdem Şener Etkin "İletişim-Beden Dili, İmaj ve Öz Güven, Kültürel Farklılıklar, Kılık Kıyafet, Güven ve Güvensizlik Yaratan Hareketler, Empatik İletişim, Öfke ve Stres Kontrolü, Sağlıklı İletişim-Engel Durumları ve Marka" konularında esnafı bilgilendirdiler.



Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, esnafın bilgilendirme seminerinin oldukça faydalı olacağına inandığını belirtilerek, "İlçemiz sınırları içerisinde gıda, konaklama, ticaret, imalat, giyim, kuşam, dinlenme, üretim gibi pek çok alanda esnafımız bulunmaktadır. İşletme sahiplerimizin turizm ilçesi olmamızdan dolayı, her esnafımızın da gelen turistlerimize birer ilçe tanıtıcısı olma görevini üstelenmektedir. İnanıyorum ki Sapanca Esnafımız Sapanca'mızı layıkıyla temsil ediyor. Bu gün bizim amacımız, bu konuya farkındalık yaratmaktır" dedi.



"Ne söyleyeceğimiz değil nasıl söylediğimiz önemli' diyen İletişim- Yaşam Koçu Şükrü Kara, insanlarla iletişimde etkili konuşmanın ve beden dilinin önemine değindi. Doğru iletişimle daha etkin şekilde düşüncelerin aktarılmasının sağlayabilmesine dikkat çeken Kara, "Doğru bir iletişim, karşınızdaki kişiyle empati yapmak, beden dilini doğru ve etkili kullanmakla, çok daha başarılı sonuçlar almamızı sağlar. Siz çok değerli esnaflarımız Sapanca'nın markası olabilirsiniz" şeklinde konuştu. Beden dilini nasıl algıladığımız, kültürel farklılıklara da değinen Kara, doğru bildiğimiz davranışların aslında karşımızdaki tarafından yanlış anlaşılmış olması bu bildiklerimizin doğru olmadığının göstergesi olduğuna vurgu yaptı ve "Ben bunu dedim. Ben bunu mu ima ettim deme şansımız kalkmıyor. Net ve kesin kelimelerle beden dilimizi doğru kullanırsak. Aktarmak istediklerimiz karşımıza doğru aktarmış oluruz" dedi.



"Sapanca büyük nimetlere sahip"



Eğitimci Çiğdem Şener Sapanca'nın doğal harikalarla sahip olma özelliği ile her yaşayanının şanslı bir birey olduğuna vurgu yaparak, "İlçenize gelen her turist mutlaka sizlerden alışveriş yapacaktır. Her alış veriş yapan kişi için siz Sapanca'nın önemli bir temsilcisi görevini üstlenmiş olmaktasınız. Buradan ayrıldığında aklında kalanlarla, Sapanca'yı anlatacaktır. Peki, bunca özelliğiniz varken; göl, kestane, ceviz, hurma ve şuan sayamadığım pek çoğu neden sizlerin markanız olamamış. Elimizdeki nimetlerin farkına varmazsak bir gün gelip bunları sahiplenen ve arkasında keşke diyeceğimiz ürünleri satın almak zorunda kalabilirsiniz. Küçük üreticilerimiz kelebek etkisiyle büyük etkiler oluşturabilir" dedi.



Şener, konuşması sırasında hazırlanmış ceviz keselerini, simgesel olarak örnek gösterdi. Seminer, esnafların soru cevapları ve yaşanan olayların üzerinden örneklemelerle geç saatlere kadar devam etti. Seminer sonunda katılımcılara, katılım belgeleri ve verildi. - SAKARYA