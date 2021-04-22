Sapanca Belediyesi'nden Daire Müdürlerine KVKK Eğitimi
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Sapanca Belediyesi'nden Daire Müdürlerine KVKK Eğitimi

Sapanca Belediyesi'nden Daire Müdürlerine KVKK Eğitimi
Bültenler - Haberler | Güncel

Sapanca Belediyesi'nde, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konusunda farkındalık yaratmak amacı ile Sapanca Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen müdürlere yönelik hizmet içi eğitim gerçekleştirdi.

Kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esaslar

Eğitimde, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken usul ve esaslar hakkında Belediye içinde farkındalığın oluşturulması ve bu bilincin, vatandaşa verilen hizmetlerde yaygın bir şekilde uygulanması hedeflendi.Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen KVKK bilgilendirme toplantısında yasanın ayrıntıları aktarıldı. Kanun hakkında müdürlere sunum yapan Av. Demet Kılıç ve Av. Damla Ardahan kişisel veriye ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konu başlıklarında ayrıntılı bilgiler verdiler.

Veri sahibinin hakları

Sapanca Belediyesine bağlı tüm birimlerin iş akışları incelenerek KVKK'ya uyumlu hale getirilecek olan uygulama semineri sayesinde, kurum bünyesindeki tüm kişisel bilgiler mevzuata uygun şekilde koruma altına alınacağı bilgisi verildi. Gerçekleştirilen eğitim programında kişisel verinin tanımı, verilerin neden korunması gerektiği, kişisel veri kanunu ve yasal düzenlemeler, kanunda yer alan aktörler, veri sahibinin hakları, cezai sorumluluk, KVKK uyumu için gerekli teknik ve idari tedbirler ve uyumluluk için yapılması gereken teknolojik ve idari geliştirmeler konuları anlatıldı. Gerçekleşen eğitime Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Arkan ve tüm daire müdürleri eksiksiz katılım sağladı.

Kaynak: Bültenler

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