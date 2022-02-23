Sapanca Belediye Zabıtasından, Fırınlara Denetim

Zabıta yetkilileri gerçekleştirdikleri denetimlerde gramaj denetimleri ile çalışanlar ve işyerlerinin temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara karşı çalışmalarını sürdüren ekipler,üretim esnasında mutlaka maske, eldiven ve bone takılmasını kaydettiler.

Denetimler Sürecek

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci; "Vatandaşlarımızın sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerimizde, ekmekte kullanılan katkı maddelerinin son kullanma tarihlerinin kontrolünü yapılarak gramaj ve hijyen kurallarına uyulması konusunda bilgiler verdik. İmalathanelerde çalışanlar, kişisel bakım ve temizlikleri bağlamında denetlenerek, üretim sırasında galoş ve bone takmaları konusunda uyarıldı. Burada amacımız fırınların hijyen kurallarına uyması ve vatandaşlarımızın daha steril ortamda güvenilir bir şekilde ekmeklerini almasını sağlamaktır" diye belirtti.

Denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirten Zabıta Müdürü Güreci, vatandaşlardan da gördükleri aksaklıkların Zabıta Müdürlüğü'ne bildirilmesini istediklerini dile getirdi.

Bültenler - Güncel