Sapanca Belediye Başkanı Özen'den Dünya Çevre Günü mesajı Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özen mesajında, çevrenin ne yazık ki insanoğlunun daha fazlasına sahip olma tutkusu yüzünden insan yaşamını tehdit eden boyuta tırmandığına dikkati çekti.

İnsanların çağlar boyunca yaşam koşullarını geliştirme çabası nedeniyle bilinçli veya bilinçsizce çevre kirliliğinin artmasına neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Havasından suyuna, ağacından çiçeğine kadar hayatımızı birlikte sürdürdüğümüz çevremiz, sağlıklı ve kaliteli bir hayat için vazgeçilmezimizdir. Kirletilmemiş ve bozulmamış bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillere de temiz bir çevre bırakabilmek, belediyelerimizin de en önemli görevidir. Yeşiliyle mavisiyle ve tüm canlıların sağlıklı olduğu bir çevreyle doğa harikası olan Sapanca sakinleri olarak temel ilkemiz, tabiatı korumak ve yeşili çoğaltmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Sapancalı hemşehrilerim olmak üzere tüm halkımızın Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Koruma Haftası'nı kutluyor, temiz ve sağlıklı bir dünya diliyorum. Gelin birlikte hareket edelim. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletmeyelim, kirletenlere göz yummayalım."

Kaynak: AA