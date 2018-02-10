Şap karantinası altında bulunan hayvan pazarı 6 hafta sonra açıldı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle 6 haftadır kapalı tutulan canlı hayvan pazarı açıldı.

İlçede görülen şap hastalığı nedeniyle tedbirler 1.5 ay önce kapatılan Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı. Kaçak hayvan girişlerinden dolayı meydana gelen hastalıkla yapılan mücadele başarı sağlanırken, hayvan pazarının tekrardan açılması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

200 bin metre kare alana kurulan hayvan pazarı Sivas ve Şarkışla ekonomisine büyük katkı sağlıyor.